Sono 201 i nuovi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 282 guarigioni e 2 decessi (Reggio Calabria e Cosenza). Effettuati 4087 tamponi nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 20, Cosenza 92, Crotone 18, Reggio Calabria 65, Vibo Valentia 1, altra regione o Stato estero 5.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 234 (26 in reparto, 5 in terapia intensiva, 203 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.014 (10.864 guariti, 150 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.606 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.557 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.202 (24.574 guariti, 628 deceduti).

– Crotone: casi attivi 413 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.436 (7.326 guariti, 110 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.923 (76 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.842 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.773 (26.394 guariti, 379 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 140 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 133 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.137 (6.041 guariti, 96 deceduti).

L'Asp di Crotone comunica 23 nuovi soggetti positivi di cui 5 migranti e uno dall'ASP di CZ. L'Asp di Cosenza comunica che un paziente ricoverato al Covid Rossano, risultato falso positivo, è stato eliminato dall'elenco dei ricoverati.