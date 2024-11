Sono 285 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 7.348 tamponi effettuati. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche 3 decessi e 147 guariti. Aumentano ancora i ricoveri nei reparti (+5) e in rianimazione (+1). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.433.031. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 92.936. Il tasso di positività è pari al 3.88%.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +41 Catanzaro, +65 Cosenza, +20 Crotone, +127 Reggio Calabria, +26 Vibo Valentia, +6 Altra regione stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 329 (17 in reparto, 8 in terapia intensiva, 304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.830 (11.664 guariti, 166 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.642 (56 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.580 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.945 (27.267 guariti, 678 deceduti).

– Crotone: casi attivi 162 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.911 (8.792 guariti, 119 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.759 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.713 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.311 (30.891 guariti, 420 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 387 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.155 (7.049 guariti, 106 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 47 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica che «Oggi si registrano 66 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 65 unità e non 66 in quanto 1 paziente ricoverato al Covid Rossano è stato trasferito in Terapia Intensiva presso AOMD Catanzaro e quindi risulta in carico all’ASP di Catanzaro».