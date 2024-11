Sono 32 i nuovi casi positivi emersi in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.976 tamponi analizzati. Nessun decesso. È quanto emerge il bollettino odierno diramato dalla Regione che riporta anche 85 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 960.600. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69.475 rispetto a ieri.

I nuovi casi

I casi di oggi sono così distribuiti: 13 a Cosenza, 3 a Catanzaro, 12 a Reggio Calabria, nessun contagio a Vibo Valentia e Crotone.

I dati provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 33 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10228 (10084 guariti, 144 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1540 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1511 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21721 (21162 guariti, 559 deceduti).

Crotone: casi attivi 47 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6559 (6458 guariti, 101 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 182 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23051 (22713 guariti, 338 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 16 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5560 (5468 guariti, 92 deceduti).