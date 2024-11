Cosenza la provincia in cui si registrano più casi (114). Sono 2.391 i tamponi effettuati, un nuovo ricovero in reparto e -1 in terapia intensiva

Sono 353 i nuovi positivi in Calabria nelle ultime 24 ore e un decesso per Covid. Lo si legge nel bollettino quotidiano della Regione. Sono 2.391 i tamponi effettuati, un nuovo ricovero in reparto e -1 in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 14,76% e i guariti sono 413.

Questi i dati specifici dei nuovi positivi nelle singole province: 111 Catanzaro, 114 Cosenza, 103 Reggio Calabria, 3 Crotone, 17 Vibo Valenti, 5 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3392 (42 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3349 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58735 (58417 guariti, 318 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 23359 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23308 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81154 (80042 guariti, 1112 deceduti).

– Crotone: casi attivi 810 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 794 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40638 (40406 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2436 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2390 in isolamento domiciliare); casi chiusi 142795 (142010 guariti, 785 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 904 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 898 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39079 (38906 guariti, 173 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio».

L'ASP di Catanzaro comunica: «Oggi 114 positivi di cui 3 fuori regione».