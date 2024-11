Sono 487nuovi casi di Covid (ieri erano 503) a fronte di 3.677 tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale portandosi al 13,24% (ieri era al 12,56%). Nel report quotidiano si registrano anche 4 decessi e 788 guariti. Calano i ricoveri in area medica (-3), mentre è stabile la situazione in Rianimazione.

I casi provincia per provincia

I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +156, Cosenza +194, Crotone +53, Reggio Calabria +53, Vibo Valentia +26, Altra regione +5.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3574 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3536 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58153 (57836 guariti, 317 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 23568 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23518 in isolamento domiciliare); casi chiusi 80463 (79352 guariti, 1111 deceduti).

– Crotone: casi attivi 925 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 909 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40411 (40179 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2783 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2733 in isolamento domiciliare); casi chiusi 142206 (141423 guariti, 783 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 967 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 961 in isolamento domiciliare);casi chiusi 38957 (38784 guariti, 173 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Catanzaro comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio".

L'ASP di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio".