Aumentano i casi Covid-19 e anche i decessi in Calabria rispetto ai dati pervenuti nella giornata di sabato. Nelle ultime ore emersi 128 nuovi contagi e 5 morti (di cui 3 a Cosenza e 2 a Reggio Calabria). I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino diramato dalla Regione. I tamponi eseguiti in un giorno sono stati 2.014 per un totale (da inizio pandemia) di 882.957. Le persone affetta da coronavirus sono attualmente 8.966, gli ultimi guariti 133. I casi di coronavirus in totale hanno raggiunto quota 67.658.