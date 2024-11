Sono 580 i casi Covid emersi in un giorno in Calabria (ieri erano 816) a fronte di 3.667 tamponi. Nel report quotidiano emesso dalla Regione si registrano 1.019 persone e un decesso (a Crotone). Diminuiscono in ricoveri nei reparti in area medica (+2), in aumento di un'unità invece in terapia intensiva. Tasso di positività al 15,82% (ieri si attestava al 16.83%).

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +110, Cosenza +203, Crotone 70, Reggio Calabria +141, Vibo Valentia +51, altra regione +5.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2437 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2411 in isolamento domiciliare); casi chiusi 91592 (91212 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 31112 (52 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31059 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125980 (124684 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: casi attivi 377 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 367 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54799 (54538 guariti, 261 deceduti).

– Reggio Calabria:casi attivi 1804 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1787 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188213 (187358 guariti, 855 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 687 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47897 (47711 guariti, 186 deceduti)..

Le comunicazioni delle Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 113 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L'ASP di Cosenza comunica 205 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.