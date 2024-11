Sei decessi nelle ultime 24 ore in Calabria per Covid. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 203 i nuovi casi positivi a fronte di 3.819 tamponi effettuati e 208 guariti. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti 1.143.627. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 81.694. Il tasso di positività si attesta al 5.32%.

I nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 29, Cosenza 66, Crotone 28, Reggio Calabria 71, Vibo Valentia 7, altra regione o stato estero 2.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 220 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 191 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.980 (10.830 guariti, 150 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1.604 (46 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1553 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.088 (24.464 guariti, 624 deceduti);

– Crotone: casi attivi 415 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.397 (7.287 guariti, 110 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 2.050 (83 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.962 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.497 (26.119 guariti, 378 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 193 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.079 (5.983 guariti, 96 deceduti):

L'Asp di Reggio comunica 73 nuovi casi di cui 2 residenti fuori regione.