Sono 2.292 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 13.072 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 17,53%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 1.484 guarigioni e 9 morti. Diminuiscono i ricoveri in area medica (-10) e in terapia intensiva si rileva un -1.

La situazione nelle cinque province calabresi

I nuovi casi sono così suddivisi: 203 a Catanzaro, 500 a Cosenza, 263 a Crotone, 1046 a Reggio Calabria e 274 a Vibo Valentia, 6 in Altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.621 (65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.553 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.140 (23.913 guariti, 227 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 12937 (91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12840 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34268 (33372 guariti, 896 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.209 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.962 (18778 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13.229 (93 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13.128 in isolamento domiciliare); casi chiusi 78.291 (77.661 guariti, 630 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.634 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.625 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.697 (13.546 guariti, 151 deceduti).