Il Covid continua a mietere vittime: 12 decessi nelle ultime 24 ore in Calabria di cui 2 a Catanzaro, 3 Cosenza, 1 Crotone e 6 Reggio Calabria. In calo i ricoveri: -11 in reparto, -5 in rianimazione. Oggi i casi di coronavirus emersi sono 1.933, 9.456 i tamponi. Tasso di positività al 20,44% e 1.744 le persone guarite. I nuovi casi sono suddivisi così: Catanzaro 306, Cosenza 728, Crotone 221, Reggio Calabria 464, Vibo Valentia 208, Altra regione 6. Ieri i contagi erano stati 2.851, 11 i decessi.

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.654.940 (+9.456). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 295.574 (+1.933) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 6.336 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.245 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.226 (31.975 guariti, 251 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 33.148 (134 in reparto, 4 in terapia intensiva, 33.010 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.933 (37.949 guariti, 984 deceduti).

– Crotone: casi attivi 5.113 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.093 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.509 (25.308 guariti, 201 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13.214 (114 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.096 in isolamento domiciliare); casi chiusi 105.374 (104.673 guariti, 701 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 16.636 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.617 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.932 (16.773 guariti, 159 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 307 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 733 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.