Sono 2.137 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 7 decessi e 1.378 guariti. Salgono ancora i ricoveri (+14 in reparto e +2 in Rianimazione). Effettuati nelle ultime 24 ore 9.911 tamponi (tasso di positività al 21.56%).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 189, Vibo Valentia 471, Reggio Calabria 1029, Crotone 70, Cosenza 375.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 5361 (78 in reparto, 15 in terapia intensiva, 5268 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14090 (13904 guariti, 186 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 9217 (125 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9086 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30150 (29386 guariti, 764 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2323 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2296 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11124 (10988 guariti, 136 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12084 (171 in reparto, 15 in terapia intensiva, 11898 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42487 (41988 guariti, 499 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 7750 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7722 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8776 (8648 guariti, 128 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio".