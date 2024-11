Sono 2.055 i nuovi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino che registra anche 8 decessi e 1.385 guariti. Calano i ricoveri nei reparti (-2) e in Rianimazione (-1). Effettuati nelle ultime 24 ore 11.481 tamponi (tasso di positività al 17,90%).

I casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 192, Cosenza 120, Crotone 204, Reggio Calabria 1.226, Vibo Valentia 300, Altra Regione o Stato Estero 13.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6758 (63 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6691 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19458 (19244 guariti, 214 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11086 (138 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32681 (31836 guariti, 845 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3016 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2993 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15809 (15639 guariti, 170 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 11766 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11647 in isolamento domiciliare); casi chiusi 63991 (63389 guariti, 602 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12389 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12371 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10410 (10264 guariti, 146 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L’ASP di Cosenza comunica : "Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso ricoverato. Si segnala, inoltre, che 11 casi a domicilio e 1 caso guarito, precedentemente comunicati tra i residenti in regione, a seguito di verifiche oggi sono compresi tra i non residenti".