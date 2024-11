Sono 556 i casi Covid emersi in Calabria nelle ultime 24 ore (ieri i contagi erano stati 763) a fronte di 3.634 tamponi, con un tasso di positività che si attesta dunque al 15,30% (ieri era al 15.33%). Dai dati pubblicati nell'ultimo bollettino anche 5 decessi (2 Catanzaro, 2 Cosenza e 1 Reggio Calabria), ben 2.631 i guariti, -15 ricoveri nei reparti ordinari e -2 in terapia intensiva.

I casi provincia per provincia

I nuovi positivi sono così suddivisi: Catanzaro +139, Cosenza +230, Crotone +13, Reggio Calabria +138, Vibo Valentia +30, Altra regione +6.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.243 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.195 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.560 (55.254 guariti, 306 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 27.264 (53 in reparto, 3 in terapia intensiva, 27.208 in isolamento domiciliare); casi chiusi 74.205 (73105 guariti, 1100 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1839 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1823 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38506 (38.276 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3.827 (44 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.782 in isolamento domiciliare); casi chiusi 138.946 (138.169 guariti, 777 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 5.560 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.553 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.041 (33.870 guariti, 171 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 143 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 232 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.