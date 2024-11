Nelle ultime 24 ore effettuati 4.695 test, con una percentuale di tamponi positivi al 17,68%. Aumentano i ricoveri in area medica (+2), in calo in terapia intensiva (-2)

Sono 830 i nuovi casi di Covid in Calabria (ieri 1.261). Lo riporta l'odierno bollettino diramato dalla Regione. Effettuati 4.695 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 17,68% (ieri era al 19,50%). Nelle ultime 24 ore: 1.137 persone guarite e 4 sono invece i morti. Aumentano i ricoveri in area medica (+2), in calo, invece, in terapia intensiva (-2).

I nuovi casi suddivisi per provincia

Questi i dati dei positivi dalle province: +163 Catanzaro, +322 Cosenza, +61 Crotone, +213 Reggio Calabria, +64 Vibo Valentia, +7 altre regioni o stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2466 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2440 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95575 (95192 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 5421 (80 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5339 in isolamento domiciliare); casi chiusi 162308 (160984 guariti, 1324 deceduti).

– Crotone: casi attivi 447 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 438 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56052 (55785 guariti, 267 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2115 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2088 in isolamento domiciliare); casi chiusi 192470 (191610 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 753 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 745 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49024 (48836 guariti, 188 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Catanzaro comunica: totale positivi 166 di cui 3 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio.