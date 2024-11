Leggero calo per casi Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 368 nuovi contagi (ieri 601) a fronte di 2.141 tamponi. Il tasso di positività è in discesa e si attesta al 17,19%, ieri era al 19,13%. Lo riporta il bollettino regionale odierno nel quale si registra anche cinque nuovi decesso. I guariti sono 257, mentre sono in aumento i ricoveri in area medica (+1) diminuiscono invece in terapia intensiva (-1).

I casi provincia per provincia

La suddivisione nei contagi odierni per provincia: Catanzaro +40, Cosenza +207, Crotone +0, Reggio +79, Vibo Valentia +13, altra regione +29.

Il bollettino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2570 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2542 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92909 (92527 guariti, 382 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 32448 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32393 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128508 (127201 guariti, 1307 deceduti) .

– Crotone: CASI ATTIVI 411 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 405 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55255 (54989 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1856 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1825 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189898 (189040 guariti, 858 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 512 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 503 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48464 (48278 guariti, 186 deceduti).