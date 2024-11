Sono 722 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 4331 tamponi. Cinque i decessi (2 a Cosenza e 3 a Reggio Calabria). Scendono i ricoveri in area medica (-2) mentre salgono in terapia intensiva (+2), 863 le persone guarite. Tasso di positività al 16,67%.

I nuovi casi

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +157, Cosenza +348, Crotone +45, Reggio Calabria +128, Vibo Valentia +41, altra regione +3.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2422 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95945 (95562 guariti, 383 deceduti)

– Cosenza: casi attivi 4655 (76 in reparto, 2 in terapia intensiva, 4577 in isolamento domiciliare); casi chiusi 163758 (162429 guariti, 1329 deceduti)

– Crotone: casi attivi 461 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 453 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56143 (55876 guariti, 267 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 2072 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2046 in isolamento domiciliare); casi chiusi 192825 (191962 guariti, 863 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 716 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 707 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49139 (48951 guariti, 188 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica: «Oggi si registrano 353 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 351 unità e non 353 in quanto 2 pazienti sono stati trasferiti dall’AO di Cosenza, rispettivamente, all’Ospedale Bambin Gesù di Roma e all’ AO Mater Domini di Catanzaro. Nel setting fuori regione si registrano: 3 nuovi casi a domicilio e 4 guariti».