Sono 56 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche ben 1.334 guarigioni. Effettuati 2.016 tamponi.

I nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Cosenza 41, Crotone 1, Catanzaro 1. Nessun contagio a Vibo e Reggio. Dei 56 casi positivi odierni 13 sono migranti.

I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 89 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10169 (10025 guariti, 144 deceduti).



– Cosenza: casi attivi 2828 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2805 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20261 (19705 guariti, 556 deceduti).



– Crotone: casi attivi56 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 52 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6516 (6415 guariti, 101 deceduti).



– Reggio Calabria: casi attivi 213 (15 in reparto, 1 in terapia intensiva, 197 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22877 (22542 guariti, 335 deceduti).



– Vibo Valentia: casi attivi 50 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 46 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5513 (5421 guariti, 92 deceduti).