Risalgono i contagi da Covid-19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione, secondo il quale sono 299 i nuovi positivi, due i morti, 249 i guariti a fronte dei 4.467 tamponi effettuati nella giornata di ieri.

Questi dati specifici dalle province calabrese: 21 Catanzaro, 99 Cosenza, 110 Reggio Calabria, 53 Crotone, 2 Vibo Valentia, 14 altre regioni o Stati esteri.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri, mentre aumentano quelli in area medica (+9). In particolare, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.139.808 (+4.467). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 81.491 (+299) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 194 in isolamento domiciliare; 10.799 guariti, 149 deceduti.

– Cosenza: 46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.527 in isolamento domiciliare; (24.424 guariti, 623 deceduti.

– Crotone: 15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 397 in isolamento domiciliare; 7263 guariti, 109 deceduti.

– Reggio Calabria: 81 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2062 in isolamento domiciliare; 25.952 guariti, 376 deceduti.

– Vibo Valentia: 8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare; 5960 guariti, 95 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica 100 nuovi casi di cui uno fuori regione, precisando che i casi di oggi sono 99 ma l'incremento è di 100 in quanto è stata registrata la dimissione a domicilio di un paziente ricoverato nel reparto di M.I. dell’AOMD e pertanto in precedenza in carico all’ASP di Catanzaro. L'Asp di Crotone comunica 63 nuovi casi di cui 10 migranti. L'Asp di Reggio comunica 113 nuovi casi di cui 3 residenti fuori regione.