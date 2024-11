Sono 932 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, con un tasso di positività al 17.01% (ieri era 22.25%). Emerge dal bollettino odierno della Regione che conta oggi anche 563 guarigioni e tre decessi. Per quanto riguarda i ricoveri, aumentano sia in area medica (+4), che in terapia intensiva (+4).

I casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +154, Cosenza +444, Crotone +86, Reggio Calabria +188, Vibo Valentia +52, altra regione +8.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2498 (30 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2462 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92388 (92007 guariti, 381 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 31360 (55 in reparto, 2 in terapia intensiva, 31303 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127819 (126519 guariti, 1300 deceduti).

– Crotone: casi attivi 425 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55099 (54834 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1847 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189206 (188349 guariti, 857 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 580 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 573 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48238 (48052 guariti, 186 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 156 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica 444 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.