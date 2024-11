Sono 1.078 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Nel consueto report quotidiano della Regione sono riportati anche 6.423 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta dunque al 16,78% (ieri era all'11,86% ). Tre sono i morti, mentre 2.226 i guariti. Cala di un'unità l'occupazione dei posti in terapia intensiva, mentre sono 7 i nuovi ricoveri in area medica.

I nuovi casi nelle cinque province

Questi i casi nelle singole province: 250 Catanzaro, 376 Cosenza, 120 a Crotone, 237 a Reggio Calabria, 79 Vibo Valentia, 16 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2996 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2967 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89293 (88919 guariti, 374 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 43217 (53 in reparto, 1 in terapia intensiva, 43163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111047 (109767 guariti, 1280 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1041 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1022 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53473 (53216 guariti, 257 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3997 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3949 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183865 (183012 guariti, 853 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1573 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1561 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46243 (46059 guariti, 184 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 253 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 388 nuovi soggetti positivi di cui 12 fuori regione.

L'ASP di Crotone comunica 121 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.