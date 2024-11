Sono 2.284 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 10.318 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 22,14%. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, cha registra anche 3.842 guarigioni e 6 decessi (1 a Catanzaro, 1 a Crotone e 3 a Reggio). Calano di 6 unità i ricoveri nei reparti degli ospedali e di 3 nelle terapie intensive.

I nuovi casi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 686 a Catanzaro, 766 a Cosenza, 298 a Crotone, 433 a Reggio, 94 a Vibo e 7 da altra regione.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 7.202 (83 in reparto, 10 in terapia intensiva, 7.109 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47.057 (46.773 guariti, 284 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 45.993 (68 in reparto, 3 in terapia intensiva, 45.922 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46.786 (45.724 guariti, 1.062 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.088 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.073 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.084 (33.862 guariti, 222 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7.701 (67 in reparto, 2 in terapia intensiva, 7.632 in isolamento domiciliare); casi chiusi 129.463 (128.699 guariti, 764 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18.046 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.028 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.466 (20.296 guariti, 170 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica 773 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione. Inoltre, specifica che «Oggi si registrano 774 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 773 unità e non di 774, in quanto 1 paziente, ospite di RSA ricadente nel territorio dell’ASP di Cosenza ma residente in altra ASP, è deceduto e pertanto viene registrato dall’ASP di residenza».

L'Asp di Catanzaro comunica 1 decesso sul territorio avvenuto il 7 aprile 2022.