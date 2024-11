Sono 1654 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 2 decessi e 1506 guariti. Continuano a calare i ricoveri (-21). Effettuati nelle ultime 24 ore 5832 tamponi (tasso di positività al 28,36%)

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 336, Cosenza 416, Crotone 299, Reggio Calabria 330, Vibo Valentia 160, altra regione 113.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 3823 (32 in reparto, 6 in terapia intensiva, 3785 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83635 (83268 guariti, 367 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 51965 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51889 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95556 (94305 guariti, 1251 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2279 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2256 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49719 (49465 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 6102 (38 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6064 in isolamento domiciliare); casi chius 176307 (175469 guariti, 838 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1787 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1774 in isolamento domiciliare); casi chius 43764 (43586 guariti, 178 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 365 positivi di cui 29 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 416 nuovi positivi di cui 46 fuori regione.