Sono 1.566 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 10.057 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 15,57%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 2.249 guarigioni e 6 morti. Diminuiscono i ricoveri in area medica (-7).

La situazione nelle cinque province calabresi

I nuovi casi sono così suddivisi: 53 a Catanzaro, 538 a Cosenza, 159 a Crotone, 772 a Reggio Calabria e 36 a Vibo Valentia, 8 in Altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.378 (54 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.319 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.436 (24.208 guariti, 228 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 12.932 (96 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.832 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.811 (33.913 guariti, 898 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.236 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.209 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.094 (18.910 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.766 (90 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79.526 (78.895 guariti, 631 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.624 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.615 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.743 (13.590 guariti, 153 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica "Oggi si registrano 543 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 542 unità anziché di 543 unità in quanto un paziente è stato trasferito dalla T.I. AO CS alla T.I. AOMD. Inoltre comunica 4 nuovi casi nel setting fuori regione”.

L'Asp di Catanzaro comunica 57 nuovi soggetti positivi di cui 4 nel setting fuori regione.