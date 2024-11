Sono 591 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Il report quotidiano della Regione, riporta che sono stati eseguiti 4.035 tamponi, con un tasso di positività che si attesta dunque al 14.65% (ieri era al 14.66%). Tre i decessi, mentre sono 3.122 i guariti. Calano i ricoveri in area medica (-9), e nelle terapie intensive (-1).

I nuovi casi nelle cinque province

Questi i casi nelle singole province: 129 Catanzaro, 202 Cosenza, 33 a Crotone, 149 a Reggio Calabria, 72 Vibo Valentia, 6 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2839 (29 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2805 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89859 (89484 guariti, 375 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 37558 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 37502 in isolamento domiciliare); casi chiusi 117375 (116092 guariti, 1283 deceduti).

– Crotone: casi attivi 774 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 751 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53923 (53665 guariti, 258 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3306 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185047 (184193 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1317 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46746 (46562 guariti, 184 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica: «Oggi si registrano 206 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 205 unità e non di 206, in quanto è stato eliminato un caso di residente nell’ASP di Vibo Valentia, dimesso a domicilio con tampone positivo, e pertanto passato in carico all’ASP di residenza. Nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio».

L'ASP di Catanzaro comunica: «Oggi 132 positivi di cui 3 fuori regione e 5 guariti fuori regione».