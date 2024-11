Cala il numero dei contagi in Calabria dove oggi si registrano 2.502 casi Covid a fronte di 11.729 tamponi eseguiti (tasso di positività al 21,33%). Nelle ultime 24 ore anche 4 morti: 2 Cosenza, 1 Reggio Calabria e 1 a Vibo Valentia. Ben 1.657 i guariti, -7 ricoveri nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +482, Cosenza +854, Crotone +37, Reggio Calabria +935, Vibo Valentia +176, Altra regione +18.

Il bollettino

Catanzaro: casi attivi 7001 (85 in reparto, 14 in terapia intensiva, 6902 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32801 (32549 guariti, 252 deceduti).

Cosenza: casi attivi 34770 (128 in reparto, 2 in terapia intensiva, 34640 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39095 (38106 guariti, 989 deceduti).

Crotone: casi attivi 5093 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5073 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25904 (25702 guariti, 202 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 13232 (106 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13122 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107532 (106829 guariti, 703 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 16652 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16636 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17295 (17135 guariti, 160 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica che nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi.

L'ASP di Reggio Calabria registra 1 nuovo soggetto positivo nel setting fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 11 nuovi casi a domicilio.

L'ASP di Vibo Valentia registra 4 nuovi soggetti positivi nel setting fuori regione.