Buone notizie dagli ospedali calabresi, dove si registra il calo dei ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva dove in questo momento non ci sono pazienti. Tutti i dati del bollettino della Regione

Continuano a scendere i contagi da Covid-19 in Calabria, ma i morti sono ancora tanti. Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione, sono 1.088 i nuovi positivi (5.63 i tamponi effettuati) e 10 morti nelle ultime 24 ore: 1 a Catanzaro, 4 a Cosenza, 4 a Reggio Calabria e 1 fuori regione. Nel documento vengono riportati anche i dati relativi ai guariti 1.784 e al tasso di positività che scende al 21,49%. Buone notizie dagli ospedali calabresi: diminuiscono i ricoverati in area medica (-23) e in terapia intensiva (-1).

Questi dati nelle singole province: 241 Catanzaro, 307 Cosenza, 178 Reggio Calabria, 185 Crotone, 126 Vibo Valentia, 51 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3579934 (+5.063). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 514882 (+1.088) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 44 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3853 in isolamento domiciliare; 81927 guariti, 366 deceduti.

– Cosenza: 92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50822 in isolamento domiciliare; 93522 guariti, 1241 deceduti).

– Crotone: 26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2537 in isolamento domiciliare; 48538 guariti, 254 deceduti.

– Reggio Calabria: 45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7322 in isolamento domiciliare; 172877 guariti, 836 deceduti.

– Vibo Valentia: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1782 in isolamento domiciliare; 43032 guariti, 178 deceduti.