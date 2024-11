Sono 66 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.416 tamponi effettuati. Un solo decesso registrato. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 411 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 903.303, le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.348 rispetto a ieri. Calano i ricoveri nei reparti (-8).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 7, Catanzaro 19, Crotone 15, Vibo Valentia 9, Reggio Calabria 16.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 501 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9700 (9559 guariti, 141 deceduti)

Cosenza: casi attivi 5920 (49 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5867 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16855 (16304 guariti, 551 deceduti)

Crotone: casi attivi 116 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6410 (6311 guariti, 99 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 645 (48 in reparto, 4 in terapia intensiva, 593 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22283 (21951 guariti, 332 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 169 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 162 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5341 (5250 guariti, 91 deceduti)

L'ASP di Cosenza comunica che: «Oggi si registra un decesso a domicilio avvenuto il 4/05/2021 di cui si eè avuta notizia tramite flusso scheda Istat».