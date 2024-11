Contagi da Covid 19 in netta risalita in Calabria. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione, sono 1.446 i nuovi positivi, con un tasso di positività che tocca il 24,85%. Quattro sono i morti nella giornata di ieri, 11 i nuovi ricoveri in area medica e nessuno in terapia intensiva. 1.244 sono i guariti.

Questi i dati dalle singole province: 336 Catanzaro, 518 Cosenza, 509 Reggio Calabria, 35 Crotone, 32 Vibo Valentia, 16 altre Regioni o Stati esteri. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3196216 (+5.818). Le persone risultate positive al Covid sono 403498 (+1.446) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 41 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3517 in isolamento domiciliare; 59861 guariti, 323 deceduti.

– Cosenza: 47 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22772 in isolamento domiciliare; 83437 guariti, 1121 deceduti.

– Crotone: 7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 657 in isolamento domiciliare; 41026 guariti, 233 deceduti.

– Reggio Calabria: 41 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2999 in isolamento domiciliare; 143664 guariti, 788 deceduti.

– Vibo Valentia: 9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 725 in isolamento domiciliare; 39268 guariti, 174 deceduti.

L' Asp di Catanzaro comunica oggi su 341 positivi, 5 sono fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica i 2 decessi comunicati oggi sono avvenuti rispettivamente il 17 maggio 2022 ed il 18 maggio 2022 e se ne avuta notizia tramite scheda Istat, nel setting fuori regione si registrano 10 nuovi casi a domicilio. L'Asp di Reggio Calabria comunica nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio.