Sono 484 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 6.245 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 7,75%. Emerge dal bollettino della Regione, che registra anche 8 decessi e 266 guarigioni. Brutte notizie sul fronte dei ricoveri: sono ben 24 in più in area medica. Nelle terapie intensive invece risultano occupati 5 posti di terapia intensiva in meno.

Covid Calabria, contagi e morti di oggi

I contagi di oggi sono così divisi: 61 a Catanzaro, 10 a Cosenza, 0 a Crotone, 356 a Reggio Calabria e 57 a Vibo Valentia.

I morti sono relativi 1 a Catanzaro, 4 a Cosenza, 1 a Crotone e 2 a Reggio.

Covid Calabria, i casi per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 1423 (51 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1366 in isolamento domiciliare); 12316 guariti, 175 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 3631 (91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3532 in isolamento domiciliare); 28465 guariti, 712 deceduti.

– Crotone: casi attivi 550 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 532 in isolamento domiciliare); 9206 guariti, 126 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 4375 (111 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4254 in isolamento domiciliare); 33684 guariti, 454 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 1050 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1028 in isolamento domiciliare); 7601 guariti, 114 deceduti.

L'asp di Cosenza comunica: "Oggi si registrano 14 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 10 unità e non di 14 in quanto quattro pazienti sono stati trasferiti in data 18/12/2021 dal Pronto Soccorso dell’AO di cosenza al reparto di Malattie Infettive della AOU MD e ne è stata data comunicazione dalla AO di Cosenza solo in data odierna".