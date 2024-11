Sono 1990 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 3 decessi e 611 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore circa 6.366 tamponi (tasso di positività al 31,26%). Tre i nuovi ricoveri in reparto.

I nuovi contagi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 388, Cosenza 759, Crotone 138, Reggio Calabria 610, Vibo Valentia 63, altra regione o stato estero 32.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 4408 (53 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4351 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62012 (61686 guariti, 326 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 25576 (66 in reparto, 1 in terapia intensiva, 25509 in isolamento domiciliare); casi chiusi 86707 (85574 guariti, 1133 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1141 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41763 (41526 guariti, 237 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 6094 (41 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6051 in isolamento domiciliare); casi chiusi 145370 (144579 guariti, 791 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 912 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 901 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39691 (39517 guariti, 174 deceduti).

L' Asp di Catanzaro comunica che 12 tra i nuovi positivi sono fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica: "Oggi si registrano 781 nuovi casi. Il numero totale dei casi è incrementato di 779 unità e non di 781 in quanto 2 pazienti sono stati trasferiti all’A.O.U. Mater Domini e quindi risultano in carico all’ASP di Catanzaro".

Nel setting fuori regione si registrano 20 nuovi casi a domicilio".