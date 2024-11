L'emergenza Covid 19 sembra non volere più trovare una tregua. Sono 1.893 i nuovi casi positivi in Calabria (ieri furono 2,348). È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 1 morto e 955 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore 6.084 tamponi. Il tasso di positività si impenna raggiungendo il 31,11% (ieri era al 30,48%). Aumentano i ricoveri (+ 5 in reparto +2 in Rianimazione).

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro 368, Cosenza 698, Crotone 131, Reggio Calabria 578, Vibo Valentia 105, altra regione o stato estero +13.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4239 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4181 in isolamento domiciliare); casi chiusi 61793 (61467 guariti, 326 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 25073 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25009 in isolamento domiciliare);casi chiusi 86451 (85319 guariti, 1132 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1051 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1035 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41715 (41479 guariti, 236 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 5569 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5528 in isolamento domiciliare); casi chiusi 145285 (144495 guariti, 790 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 849 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 838 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39691 (39517 guariti, 174 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L' Asp di Catanzaro comunica: "OGGI 373 POSITIVI DI CUI 5 FUORI REGIONE ( 1 IN T.I.)".

L'Asp di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registrano: 8 nuovi casi a domicilio".