Sono 479 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 2.070 guariti e 1 decesso. Effettuati nelle ultime 24 ore 3.528 tamponi con un tasso di positività che si attesta dunque al 13,58% (ieri era al 16,13%). Diminuiscono i ricoveri in reparto (-7), aumentano invece in Rianimazione (+1).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 98, Cosenza 202, Crotone 1, Reggio Calabria 152, Vibo Valentia 20, altra regione o stato estero +6.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.722 (53 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.665 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54.524 (54.222 guariti, 302 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30.743 (60 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30.680 in isolamento domiciliare); casi chiusi 69.710 (68.618 guariti, 1.092 deceduti) .

– Crotone: casi attivi 2.288 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.268 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.593 (37.364 guariti, 229 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 4.189 (46 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.142 in isolamento domiciliare); casi chiusi 137.957 (137.182 guariti, 775 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 9.302 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.291 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.185 (30.014 guariti, 171 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 99 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 207 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.