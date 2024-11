Sono 447 i nuovi positivi in Calabria nelle ultime 24 ore e quattro i decessi per Covid. Lo si legge nel bollettino quotidiano della Regione. Sono 2.354 i tamponi effettuati, salgono i ricoveri in reparto (+5) e nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Il tasso di positività si attesta al 18,99% e i guariti sono 237.

Questi i dati specifici dei nuovi positivi nelle singole province: 57 Catanzaro, 218 Cosenza, 93 Reggio Calabria, 70 Crotone, 7 Vibo Valentia, 2 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3519 (37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3479 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59890 (59569 guariti, 321 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 22928 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22882 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83933 (82814 guariti, 1119 deceduti).

– Crotone: casi attivi 695 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 688 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41193 (40960 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2750 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2709 in isolamento domiciliare); casi chiusi 144235 (143447 guariti, 788 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 736 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 729 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39408 (39234 guariti, 174 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio.