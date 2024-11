Contagi e decessi stabili, tasso di positività ancora alto. Questo in breve quanto riporta il bollettino quotidiano della Regione sulla situazione Covid in Calabria. Nella giornata di ieri sono stati riscontrati 2100 nuovi positivi, a fronte di oltre 10mila tamponi, 9 morti e un tasso di positività che si attesta al 20%, in lieve diminuzione rispetto a ieri (21%).

Stazionarie le terapie intensive, mentre cala il numero dei ricoverati nei reparti, -4. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2758980 (+10.307).

Questa la situazione dei nuovi positivi nelle province: 593 Catanzaro, 646 Cosenza, 612 Reggio Calabria, 177 Crotone, 69 Vibo Valentia, 3 altre Regioni o Stati esteri.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 317824 (+2.100) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 86 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7234 in isolamento domiciliare; 35682 guariti, 261 deceduti.

– Cosenza: 110 in reparto, 5 in terapia intensiva, 38457 in isolamento domiciliare; 39034 guariti, 1007 deceduti.

– Crotone: 18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4812 in isolamento domiciliare; 27653 guariti, 208 deceduti.

– Reggio Calabria: 106 in reparto, 2 in terapia intensiva, 12278 in isolamento domiciliare; 112562 guariti, 723 deceduti.

– Vibo Valentia: 18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17521 in isolamento domiciliare; 17648 guariti, 163 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 1 decesso in T.I. e 1 nuovo caso a domicilio. .2 dei 5 decessi comunicati ieri sono avvenuti a domicilio, rispettivamente il 14/01/2022 e il 6/04/2022. L'Asp di Catanzaro comunica 595 positivi di cui 2 fuori regione.