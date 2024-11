Cosenza la provincia che registra il maggior numero di nuovi positivi e decessi nelle ultime ventiquattro ore. In tutta la regione situazione invariata nei reparti ordinari, mentre si registra un ingresso in più in terapia intensiva

Stabili i contagi da Covid-19 in Calabria: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.819 nuovi casi (ieri 1.805), a fronte di 10.463 tamponi analizzati e con un tasso di positività pari al 17,39%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che conta anche 7 morti e 2.019 guarigioni. Sul fronte ricoveri, nessun cambiamento in area medica mentre vi è un ingresso in più in terapia intensiva.

Covid Calabria, i casi di oggi

I nuovi casi sono così distribuiti: 155 a Catanzaro, 642 a Cosenza, 193 a Crotone, 614 a Reggio Calabria, 208 a Vibo Valentia e 7 da altra regione.

I morti di oggi sono relativi 1 a Catanzaro, 5 a Cosenza e 1 a Reggio.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4.118 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.062 in isolamento domiciliare); 24.762 guariti, 230 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 13.694 (91 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13.598 in isolamento domiciliare); 34.377 guariti, 903 deceduti.

– Crotone: casi attivi 3.260 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.231 in isolamento domiciliare); 19.240 guariti, 184 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 12.041 (91 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11.943 in isolamento domiciliare); 80.922 guariti, 635 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 12.715 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.704 in isolamento domiciliare); (13.926 guariti, 153 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica 649 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione.