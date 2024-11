Sono 197 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 3.786 tamponi effettuati. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche un decesso e 130 guariti. Si registra un lieve aumento nei ricoveri (+4 nei reparti ordinari, +1 in rianimazione). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.292.143. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 87.205. Il tasso di positività è pari a 5.20%.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +10 Catanzaro, +52 Cosenza, +23 Crotone, +97 Reggio Calabria, +14 Vibo Valentia, +1 Altra regione stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 80 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11484 (11327 guariti, 157 deceduti)

– Cosenza: casi attivi 1169 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1140 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26950 (26295 guariti, 655 deceduti).

– Crotone: casi attivi 239 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8351 (8236 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 904 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 857 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29730 (29322 guariti, 408 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 443 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 436 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6462 (6359 guariti, 103 deceduti).

L' Asp di Catanzaro comunica che: "oggi 11 nuovi positivi di cui 1 fuori regione".