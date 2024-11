Aumentano i casi Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 1.390 nuovi contagi (ieri furono 368) a fronte di 6.224 tamponi. Il tasso di positività è in salita e si attesta dal 17,19%, di eri al 22,33% di oggi. Lo riporta il bollettino regionale nel quale si registra anche 823 guariti e nessun decesso. In aumento i ricoveri in area medica (+7) stabili invece in terapia intensiva.

I casi provincia per provincia

La suddivisione nei contagi odierni per provincia: Catanzaro +255, Cosenza +690, Crotone +96, Reggio +285, Vibo Valentia +55, altra regione +9.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2514 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2487 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93220 (92838 guariti, 382 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 32951 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32891 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128695 (127388 guariti, 1307 deceduti).

– Crotone: casi attivi 428 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 421 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55334 (55068 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1989 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1958 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190050 (189192 guariti, 858 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 485 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48546 (48360 guariti, 186 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Cosenza comunica che "oggi si registrano 695 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 694 unità e non di 695 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio".