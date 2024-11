Sono 838 i nuovi positivi in Calabria nelle ultime 24 ore e un decesso per Covid. Lo si legge nel bollettino quotidiano della Regione. Sono 4.235 i tamponi effettuati, risalgono i ricoveri in reparto (+6) e 3 ingressi nelle terapie intensive. Il tasso di positività si attesta al 19,79% e i guariti sono 959.

Questi i dati specifici dei nuovi positivi nelle singole province: 205 Catanzaro, 313 Cosenza, 238 Reggio Calabria, 52 Crotone, 17 Vibo Valentia, 13 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3412 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3370 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59408 (59090 guariti, 318 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 23057 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23008 in isolamento domiciliare); casi chiusi 82576 (81460 guariti, 1116 deceduti).

– Crotone: casi attivi 719 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 711 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40967 (40734 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2734 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2694 in isolamento domiciliare); casi chiusi 143412 (142626 guariti, 786 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 842 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 836 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39227 (39054 guariti, 173 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 202 positivi di cui 2 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 10 nuovi casi.

L'Asp di Vibo Valentia comunica nel setting fuori regione si registrano 1 nuovo caso.