Sono 2.451 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal nuovo bollettino diramato dalla Regione che registra anche 7 morti e 1.395 guarigioni. Diminuiscono i ricoveri in area medica (-9), mentre nessun nuovo ingresso e nessuna dimissione in Rianimazione. Effettuati nelle ultime ore 12.242 tamponi(tasso di positività al 20.02%).

I nuovi contagi

I casi registrati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi: Catanzaro 274, Cosenza 796, Crotone 279, Reggio Calabria 806, Vibo Valentia 292, altra regione o stato estero 4.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4470 (60 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26308 (26071 guariti, 237 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 17168 (93 in reparto, 3 in terapia intensiva, 17072 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36891 (35963 guariti, 928 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3712 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3686 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20548 (20360 guariti, 188 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10075 (122 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9947 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88700 (88049 guariti, 651 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13384 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13376 in isolamento domiciliare);casi chiusi 15155 (15000 guariti, 155 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio e 1 dimesso guarito.