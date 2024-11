Sono 857 i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore (ieri 981). Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano. Nel report anche 658 guariti e due morti. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 4.250 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 20,16% (ieri era al 21,74%). Aumentano i ricoveri sia in area medica (+6), che in terapia intensiva (+1).

I casi provincia per provincia

Questi i dati dei positivi dalle province: 159 Catanzaro, 422 Cosenza, 42 Crotone, 183 Reggio Calabria, 49 Vibo Valentia, 2 altre regioni o stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2580 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2554 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94759 (94376 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 5729 (77 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5650 in isolamento domiciliare); casi chiusi 160241 (158924 guariti, 1317 deceduti)

– Crotone: casi attivi 487 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 478 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55825 (55558 guariti, 267 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 2196 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191577 (190717 guariti, 860 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 628 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 620 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48884 (48696 guariti, 188 deceduti).

Comunicazioni Asp

L'ASP di Cosenza comunica 424 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.