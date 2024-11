Sono stabili i casi Covid in Calabria. Nelle ultime ore sono 570 i nuovi contagi (ieri erano 580) a fronte di 3.496 tamponi. Nel report quotidiano emesso dalla Regione si registrano 1.011 persone e un decesso (a Crotone). Diminuiscono in ricoveri nei reparti in area medica (-2), e in terapia intensiva (-1). Cresce il tasso di positività al 16,30% (ieri si attestava al 15.82%).

I casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +112, Cosenza +210, Crotone 61, Reggio Calabria +147, Vibo Valentia +40, altra regione +5.

Il bollettino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2456 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91685 (91305 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30782 (54 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30727 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126520 (125224 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 388 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 378 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54849 (54588 guariti, 261 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1782 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1765 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188382 (187526 guariti, 856 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 604 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48020 (47834 guariti, 186 deceduti).