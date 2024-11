Sono 589 i casi Covid emersi in Calabria nelle ultime 24 ore (ieri i contagi furono 597) a fronte di 3853 tamponi, con un tasso di positività che si attesta dunque al 15,9% (ieri era al 14.94%). Dai dati pubblicati nell'ultimo bollettino anche 1 decesso, (che si è registrato a Catanzaro) e 1.147 guariti. Nei reparti ordinari cala di 2 unità l'occupazione dei posti letto, mentre -2 in Rianimazione.

I casi provincia per provincia

I nuovi positivi sono così suddivisi: Catanzaro +132, Cosenza +187, Crotone +80, Reggio Calabria +170, Vibo Valentia +16, Altra regione +4.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3.983 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.937 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56.247 (55.937 guariti, 310 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 26.162 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26.113 in isolamento domiciliare); casi chiusi 75.880 (74.774 guariti, 1106 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.598 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.582 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.991 (38.761 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3.355 (43 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.312 in isolamento domiciliare); casi chiusi 139.958 (139.181 guariti, 777 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 3.912 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.905 in isolamento domiciliare);casi chiusi 35.750 (35.579 guariti, 171 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Cosenza comunica 189 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L'ASP di Vibo Valentia comunica 18 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.