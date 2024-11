Sono 324 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 4 decessi (2 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Vibo Valentia) e 177 guariti. Continuano a crescere i ricoveri nei reparti (+9) ma calano in terapia intensiva (-1). Effettuati nelle ultime 24 ore 3.756 tamponi. In Calabria, ad oggi, i tamponi eseguiti sono stati 1.090.797. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 78.372.

I nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 6, Cosenza 136, Crotone 9, Reggio Calabria 144, Vibo Valentia 11, altra regione o stato estero 18.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 260 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 234 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.740 (10.592 guariti, 148 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.276 (42 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.229 (23.619 guariti, 610 deceduti).

– Crotone: casi attivi 385 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 70.065 (6.961 guariti, 104 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2.413 (86 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.320 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.807 (24.450 guariti, 357 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 339 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 332 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.814 (5.719 guariti, 95 deceduti).

L' Asp di Catanzaro comunica 15 nuovi positivi di cui 9 fuori regione.

L' Asp di Cosenza comunica 139 nuovi di cui 3 fuori regione.

L’Asp di Crotone comunica 12 nuovi positivi di cui 3 fuori regione.

L' Asp di Reggio Calabria comunica 147 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.