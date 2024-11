Sono 601 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 4.006 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 15,00% (ieri era al 15,78%). Cinque i decessi (2 a Catanzaro e 2 a Cosenza e 1 a Crotone) e 2.991 persone guarite. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+2), calano quelli nelle terapie intensive (-2).

I nuovi contagi

Gli ultimi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +126, Cosenza +185, Crotone +83, Reggio Calabria +175, Vibo Valentia +30, altra regione +2.

Il bollettino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.787 (48 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.737 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56.833 (56.519 guariti, 314 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 24.734 (56 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24.677 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 77.903 (76.795 guariti, 1108 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.332 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.318 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.570 (39.339 guariti, 231 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.149 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.102 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 140.655 (139.876 guariti, 779 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.530 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.521 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.209 (37.038 guariti, 171 deceduti).