Sono 688 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 3.922 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 17.54 (ieri era al 16,05%). È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 686 guarigioni e tre decessi (2 a Cosenza e uno a Catanzaro). Diminuiscono i ricoveri in area medica (-5) e in terapia intensiva (-1).

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro +133, Cosenza +238, Crotone +79, Reggio Calabria +177, Vibo Valentia +61, altra regione +3.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2141 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2119 in isolamento domiciliare); casi chiusi 97017 (96632 guariti, 385 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 4378 (75 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4303 in isolamento domiciliare); casi chiusi 165718 (164383 guariti, 1335 deceduti).

– Crotone: casi attivi 375 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 367 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56445 (56177 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2015 (22 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1992 in isolamento domiciliare); casi chiusi 193784 (192921 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 628 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 621 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49518 (49330 guariti, 188 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 241 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.