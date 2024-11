Stabili i casi Covid in Calabria. Oggi si registrano 1.776 contagi e 8 decessi (5 Cosenza, 2 a Reggio Calabria e 1 a Catanzaro). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 8.188, +4 i ricoveri in terapia intensiva, -8 nei reparti ordinari. Ben 1.047 le persone guarite e tasso di positività al 21,57%.

Gli ultimi casi sono così distribuiti: Catanzaro +184, Cosenza +548, Crotone +240, Reggio Calabria +564, Vibo Valentia +227, Altra regione +3.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.278 (78 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.187 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.090 (30.843 guariti, 247 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30.585 (131 in reparto, 5 in terapia intensiva, 30.449 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.595 (37.620 guariti, 975 deceduti).

– Crotone: casi attivi 4.975 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.950 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.611 (24.413 guariti, 198 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 14.314 (123 in reparto, 7 in terapia intensiva, 14.184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101.338 (100.651 guariti, 687 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 16.103 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.085 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.562 (16.403 guariti, 159 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica 550 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L'ASP di Vibo Valentia comunica 228 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.