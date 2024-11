Sono 1200 i nuovi positivi in Calabria, a fronte di 5.152 tamponi effettuati e in diminuzione rispetto a ieri, ma continuano ad essere tanti i morti: 7 nelle ultime 24 ore: 5 a Cosenza e 2 a Reggio Calabria. È quanto si legge nel bollettino quotidiano della Regione, nel quale vengono riportati anche i 2.086 guariti e i 3 nuovi ingressi in terapia intensiva. Meno 24, invece, gli ingressi in reparto. Il tasso di positività è di 23, 29.

Questi i casi nelle singole province: 254 Catanzaro, 352 Cosenza, 295 Reggio Calabria, 131 Crotone, 113 Vibo Valentia, 55 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3574871 (+5.152). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 513794 (+1.200) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3957 in isolamento domiciliare; 81580 guariti, 365 deceduti.

– Cosenza: 100 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50892 in isolamento domiciliare; 93141 guariti, 1237 deceduti.

– Crotone: 23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2506 in isolamento domiciliare; 48387 guariti, 254 deceduti.

– Reggio Calabria: 60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7833 in isolamento domiciliare; 172177 guariti, 832 deceduti.

– Vibo Valentia: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1839 in isolamento domiciliare; 42849 guariti, 178 deceduti.

L’Asp di Catanzaro comunica 276 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione. L'Aspdi Cosenza Comunica 352 nuovi positivi di cui 33 fuori regione.