Continuano a crescere i contagi e decessi da Covid 19 in Calabria. Secondo quanto riporta il bollettino quotidiano della Regione, infatti, sono 2602 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 11810 tamponi effettuati. Quasi raddoppiati i decessi rispetto a ieri: sono 9 i morti (5 ieri). Nel bollettino ci sono anche riportati 737 guariti, + 3 accessi in reparto e + 1 in terapia intensiva. Il tasso di positività è del 22%

Questi nel particolare i contagi registrati ieri nelle singole province: 265 Catanzaro, 365 Cosenza, 1322 Reggio Calabria, 71 Crotone, 579 Vibo Valentia, 2 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.729.675 (+11.810).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 121.553 (+2.602) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 72 in reparto, 10 in terapia intensiva, 3.330 in isolamento domiciliare; 12.855 guariti, 177 deceduti.

– Cosenza: 102 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.298 in isolamento domiciliare; 28.803 guariti, 743 deceduti.

– Crotone: 26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.130 in isolamento domiciliare; 9.752 guariti, 131 deceduti.

– Reggio Calabria: 145 in reparto, 11 in terapia intensiva, 8.463 in isolamento domiciliare; 35.579 guariti, 474 deceduti.

– Vibo Valentia: 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.445 in isolamento domiciliare; 8.185 guariti, 121 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica 365 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.