Sono 364 i nuovi positivi in Calabria nelle ultime 24 ore e 2 decessi per Covid. Lo si legge nel bollettino quotidiano della Regione. Sono 2.018 i tamponi effettuati, calano i ricoveri in reparto (-5) e nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 18,04% e i guariti sono 386.

Questi i dati specifici dei nuovi positivi nelle singole province: 41 Catanzaro, 171 Cosenza, 106 Reggio Calabria, 42 Crotone, 3 Vibo Valentia, 1 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3.350 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.308 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.818 (58.500 guariti, 318 deceduti)

– Cosenza: casi attivi 23.477 (47 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23.428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81.207 (80.094 guariti, 1.113 deceduti)

– Crotone: casi attivi 831 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 817 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.659 (40.427 guariti, 232 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 2.338 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.292 in isolamento domiciliare); casi chiusi 142.999 (142.213 guariti, 786 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 881 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 875 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.105 (38.932 guariti, 173 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 364 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.