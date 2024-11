Sono 717 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Nel consueto report quotidiano della Regione sono riportati anche 4.009 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta dunque al 17,88% (ieri era al 18,06%). Due sono i morti (1 a Cosenza e 1 a Reggio Calabria), mentre 1.415 i guariti. Si registra un nuovo accesso in terapia intensiva, +2 i ricoveri in area medica.

I nuovi casi nelle cinque province

Questi i casi nelle singole province: 127 Catanzaro, 253 Cosenza, 82 a Crotone, 149 a Reggio Calabria, 88 Vibo Valentia, 18 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3274 (23 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88712 (88339 guariti, 373 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 44073 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 44020 in isolamento domiciliare); casi chiusi 109671 (108392 guariti, 1279 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1243 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1224 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53146 (52890 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3807 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183737 (182887 guariti, 850 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1962 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1950 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45769 (45585 guariti, 184 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'Asp di Catanzaro comunica 133 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica 265 nuovi soggetti positivi di cui 12 fuori regione